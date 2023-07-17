نافذون حوثيون يعتدون على مقبرة للموتى بمدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى نافذون حوثيون على مقبرة للموتى بمدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن نافذين في مليشيا الحوثي اعتدوا على مقبرة "عياد" في عزلة "أنامر أسفل" بمديرية المشنة، وشرعوا في عمليات شق وحفريات داخلها.



وأضافت أن أهالي المنطقة قاموا بالتصدي لتلك الاعتداءات وحالوا دون استكمال الاستحداثات في المقبرة.



وأشارت إلى أن ذات المقبرة سبق وأن طالتها عمليات اعتداءات مماثلة من قيادات ونافذين حوثيين، وسط تواطؤ الجهات المعنية في سلطات المليشيا بالمحافظة.



وتشهد مدينة إب، الخاضعة لمليشيا الحوثي عمليات سطو ممنهجة لأراضي الأوقاف وأملاك الدولة من قبل عصابات على ارتباط بقيادات عليا في المليشيا، أفشل الأهالي بعضاً منها فيما نجحت العصابات في البسط على كثير منها.

