شكرا لبحثكم عن خبر الجعدي : الارادة الوطنية لن تكسرها غطرسة سلطة يوليو وجحافل مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي في المجلس الانتقالي فضل الجعدي ان لارادة الوطنية لن تكسرها سياسات التجويع وحرب الخدمات واشكال التآمر .

واضاف الجعدي في تغريدة على تويتر:ليس لدينا ادنى شك بانتصار الارادة الوطنية لشعب الجنوب المكافح .

وتابع: هي الارادة التي لم تكسرها غطرسة وجبروت سلطة يوليو ولم تكسرها جحافل مليشيات الحوثي ولن تكسرها سياسات التجويع وحرب الخدمات واشكال التآمر الرخيصة ، ومهما تلبدت الغيوم فلا بد ان تمطر .

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