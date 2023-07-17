شكرا لبحثكم عن خبر العولقي: عدالة قضية الجنوب وقوتها مستمدة من الواقع الشعبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بين القيادي في المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي، أن القضية الجنوبية ستبقى مفتاحًا لخيارات السلام والحرب الدائرة في اليمن منذُ أعوام.

وقال العولقي في تدوينة له على موقع"تويتر"إن للجنوب مشروع سياسي وقضية وطنية أنتجها الانقلاب على اتفاقية الوحدة بالحرب والاجتياح العسكري صيف 94".

وأشار العولقي إلى أن"هذا المشروع وهذه القضية حملتهما وعبرت عنهما الإرادة الجنوبية الحرة، وليس الإقليم أو الخارج".

وأوضح العولقي أن "عدالة قضية الجنوب وقوتها مستمدة من الواقع الشعبي والاجتماعي على الأرض، ولن تضعفها أو تلغيها أي حسابات ومعادلات ووقائع محلية أو خارجية ومن الحكمة التعامل بواقعية سياسية مع هذا الملف".

وأكد العولقي أن "ما يتعرض له الجنوب اليوم من حصار اقتصادي وخدمي ومعيشي لاستهداف القضية وشعبها وروافعها الوطنية، ليست سوى استمرار لمحاولات الاستهداف التي ستفشل أيضا أمام قوة الواقع الجنوبي، وما الإصرار على فعلها سوى إهدار للمقدرات والطاقات والوقت، على حساب المعركة الحقيقية والمصلحة المشتركة للأطراف المحلية والإقليمية على الأرض".

واختتم العولقي بالقول:"ستبقى قضية الجنوب وحقوق شعبه مفتاحاً لخيارات السلام والحرب.. ومرتكزاً لصمود أو إنهيار أي عملية سياسية".