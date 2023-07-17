شكرا لبحثكم عن خبر أهم نقاط ضعف السلام في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الكاتبة والمحللة السياسية اليمنية مُنى صفوان عن أهم نقاط ضعف السلام في اليمن الذي ينشهده اليمنيون منذُ تسعة أعوام دون فائدة تُذكر.
وقالت صفوان في تدوينة لها على موقع"تويتر" إن من أهم نقاط ضعف السلام، عدم التركيز على الحشد والمناصرة".
وأردفت صفوان قائلة:"إنه لا يوجد تحرك مجتمعي واقعي منظم، وهذا جعل من "السلام" كمفهوم سيء السمعة ومرتبط بالمفاوضات بين المتصارعين".
وتابعت:"ولكنه مفهوم يتجاوز كل الأطراف وحساباتها السياسية، وهذا موضوع بحاجة لشرح ونقاش طويل".
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