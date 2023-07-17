قناص حوثي يقتل مواطن في الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن برصاص قناص حوثي في إحدى البلدات بمحافظة الضالع. وقالت مصادر محلية، إن مواطنا قتل برصاص قناص استهدفه من موقع تتمركز فيه عناصر جماعة الحوثي بقرية الحقب التابعة لمديرية دمت بمحافظة الضالع. وبحسب المصادر، فإن المواطن القتيل يدعى "منصور حسن أحمد". وبين الفينة والأخرى، يسقط العديد من المدنيين بعدد من البلدات بمناطق مختلفة من محافظة الضالع، وسط غياب أي دور للمنظمات الحقوقية والإنسانية للحد من تلك الجرائم التي تستهدف المدنيين.

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