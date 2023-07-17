شكرا لبحثكم عن خبر رئيس انتقالي احور : لسنا بحاجة لأي حلف قبلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الشيخ ناصر محمد احمد بن علي رئيس المجلس الانتقالي في مديرية احور : اطلعت على بيان صادر عن مرجعيات محافظة ابين والذي شكلت فيه اللجان التحضيرية لحلف قبائل ابين

واكد الشيخ ناصر ان محافظة ابين لديها مجلس محلي وهو المخول بالمطالبة بمستحقات المحافظة ولسنا بحاجة لحلف قبلي

واضاف الشيخ ناصر بالقول: انا لا اعرف هذه المرجعيات التى شكلت منها اللجنة التحضيرية لحلف قبائل ابين ولم تكن في يوم من الايام موجودة على الارض، لافتاً وقد حاولت بعض الشخصيات بتبني مثل هذا الحلف ورفض من قبلنا

وتسائل الشيخ ناصر محمد : لماذا هذه الاحلاف للقبائل انتشرت في هذا الظرف بالذات في المحافظات الجنوب في الوقت الذي لاتوجد دولة او سلطة لتطالب هذه الاحلاف بمستحقات المحافظات والتي لايمكن ان توفر هذه المستحقات الا دولة او سلطة قوية على الارض.

وجاء في البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم.

بيان صادر عن الشيخ ناصر محمد احمد

لقد اطلعت امس الاحد ١٦. ٧. ٢٠٢٣م. على بيان صادر عن مرجعيات محافظة ابين الصادر يوم ١٥. ٧. ٢٠٢٣ م. والذي شكلت فيه اللجان التحضيرية لحلف قبايل ابين.

اولا. اناشخصيا لا اعرف هذه المرجعيات ولم تكن في يوم من الايام موجودة على الارض.

ثانيا. لقد حاولت بعض الشخصيات بتبني مثل هذا الحلف ورفض من قبلنا.

لقد اختفت تلك الشخصيات وراء دعوة الاخ جمال العاقل في تنفيذ مخططها في اخراج مايسمى حلف ابين.

نحن في محافظة ابين لسنا بحاجة الى احلاف للمطالبة بمستحقات المحافظة لان عندنا في المحافظة مجلس محلي وفيه ممثلين لكل مديرية ولازال المجلس قائم حتى الان وبامكانه المطالبة بمستحقات المحافظة في اي وقت لانه منتخب في المديريات للمحافظة والاخ جمال العاقل يعرف ذلك لانه كان محافظا ويعرف ان الامين للمجلس المحلي مهدي الحامد وهو موجود ويدير عمل المجلس حتى اللحظة ولازال المجلس يستلم مستحاقاته نهاية كل عام.

انني اتسائل مع كثيرين من قبايل المحافظة لماذا هذه الاحلاف للقبايل انتشرت في هذا الظرف بالذات في المحافظات الجنوبية في الوقت الذي لاتوجد دولة اوسلطة لتطالب هذه الاحلاف بمستحقات المحافظات والتي لايمكن ان توفر هذه المستحقات الا دولة او سلطة قوية على الارض.

اخواني مشائخ ابين .. ان الهدف من ذلك سياسي وللاسف بايعاز من الجوار. وهذا مالانرضاه لقبائلنا وشعبنا في الجنوب.

حكموا العقل والضمير قبل الانجرار الى المشاريع التي يتبناها البعض بغرض الفتنة بعد ان مات الضمير.

الشيخ ناصر محمد احمد بن علي (احور).

رئيس المجلس الانتقالي بمديرية احور