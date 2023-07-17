شكرا لبحثكم عن خبر تشييع جثمان فقيد الصحافة الصوفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شيع يوم الاثنين جثمان الصحفي اليمني الكبير فيصل الصوفي الى مثواه الأخير بمدينة المخا .

وتم الشييع بمدينة المخا بحضور ومشاركة عدد من قيادات الدولة .

وانطلق موكب التشييع الى مقبرة الشهداء في المدينة .

وكان الصوفي قد توفي قبل عدة أيام عقب معاناة طويلة مع مرض عضال .

كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان فقيد الصحافة الصوفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.