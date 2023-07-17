شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن تهريب أسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني للحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن الأسلحة التي تم ضبطها هي جزء من عملية تهريب إيرانية تهدف لدعم المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأظهرت الصور المعروضة صفوفا مكدسة من الأسلحة المصادرة، بما في ذلك البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

بين عامي 2021 و2023، تم اعتراض أربع سفن تبحر في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن في خليج عمان وبحر العرب من قبل القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية. وكانت تلك السفن تحمل آلاف الأسلحة وما يقرب من 800 ألف طلقة، وتعتقد الحكومة الأمريكية أنها تمثل جزءًا من عملية تهريب إيرانية لدعم المتمردين في اليمن.

ووفقًا لإشعار المصادرة الذي تم تقديمه في 6 يوليو، ذكر المدعون الفيدراليون أن الأسلحة والذخائر تم نقلها بواسطة ذراع للجيش الإيراني ينتمي لفيلق الحرس الثوري الإسلامي، والذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل إدارة ترامب في عام 2019. يجدر بالذكر أن المتمردين الحوثيين يشنون حربًا طائفية في اليمن منذ عام 2014 بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء، وقد تم اتهام إيران بشكل واسع بدعمهم.

وفي 6 مايو و20 ديسمبر من عام 2021، وفي 6 و15 يناير من هذا العام، تم اعتراض أربعة قوارب شراعية من قبل البحرية الأمريكية. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن السفن الأربع مرت بموانئ معروفة للحرس الثوري الإيراني، واتبعت طرقًا مشابهة لعمليات التهريب السابقة التي نفذها الحرس الثوري الإيراني.

وبشكل عام، تم ضبط ما يقرب من 10,000 نوع من البنادق، وحوالي 300 مدفع رشاش، و194 قاذفة صواريخ، وأكثر من 70 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات، وما يقرب من 800 ألف طلقة، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.