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عدن - ياسمين التهامي - شاب سعودي يفاجئ أصدقائه ويركب سيارةأخرى مع شباب لا يعرفهم في أحدالشوارع شاهد:ردة فعلهم

أظهر مقطع فيديو، ردة فعل طريفة من شاب، ترك صديقيه فجأة وذهب وركب سيارة أخرى لأشخاص غرباء. واوضح المقطع، الشاب وهو برفقة أصدقائه داخل سيارة، بينما تسير في اتجاههم سيارة أخرى لأشخاص غرباء وهم يضحكون ويرقصون على وقع أغاني موسيقية داخل مركبتهم في أحد شوارع المملكة. وقرر الشاب، بشكل مفاجئ ترك أصدقائه، وذهب برفقة هؤلاء الشباب وجلس معهم داخل مركبتهم وأخذ يرقص معهم ويضحك. ومازحه صديقه قائلًا: "بس من بيرجعك، أنا مو سواقك الخاص". https://t.co/CKdExK9IVY اقراء ايضاً :

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