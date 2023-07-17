عدن - ياسمين التهامي - عروسة سعودية تُزف الى قبرها قبل يوم من زواجها … والدها يكشف حقيقة موتها المفاجئ !

2023/07/17 الساعة 10:15 صباحاً (جهينةيمن)

بكلمات مؤثرة أشعلت رسالة لأب سعودي تعاطف المئات على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.فقد نشر هذا الوالد المفجوع على تويتر، صورة من دعوة لزفاف ابنته، كاتباً “دعواتكم لابنتي رغد سلمان حسن الفيفي، كان زفافها يوم الأحد ۸ ذو القعدة، ولكنها زُفت يوم السبت في كفنها إلى أرحم الراحمين.. اللهم عوضها شبابها بالجنة، واغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وثبتها عند السؤال”.

لتنتشر تلك الكلمات المؤثرة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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