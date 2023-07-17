شبكة حقوقية: مليشيا الحوثي هدمت نحو 170 منزلاً واستحوذت على أراضي واسعة في "همدان"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، قامت بهدم نحو 170 منزلاً واستحوذت على أراض واسعة للسكان في مديرية همدان، غربي صنعاء.



وأضافت في بيان مقتضب على تويتر، أن "مليشيا الحوتي تواصل عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء لأراضي السكان في مديرية همدان".



وتابعت: "بلغت عدد المنازل المهدمة حتى الآن نحو 170 منزلاً في حين تم جرف عشرات الأراضي والمساحات الزراعية والاستحواذ عليها بالقوة".



وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن مخططات الحوثي الرامية إلى تعزيز سيطرتها في المديرية.



وفي وقت سابق، أمس الأحد، كشف مركز العاصمة الحقوقي، عن قيام المليشيا عبر ما يسمى مكتب الأشغال في مديرية همدان بحملة ميدانية، هي الرابعة منذ بداية العام، طالت منازل وأراضي المواطنين بالهدم والتجريف، بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات، بمناطق العرة وضروان.



وقال المركز، إن المليشيا "استقدمت في حملتها الأخيرة نحو خمس جرافات وعشرات الأطقم الأمنية ومسلحين، أسفرت منذ أول يومين من انطلاقها عن هدم عشرات المنازل، وجرف أراضٍ وأسوار أخرى بمناطق تتبع مديرية همدان بصنعاء".



وأوضح أنّ حملات المليشيا لهدم المنازل، تأتي بغرض استكمال مخطط الجماعة للاستحواذ غير القانوني على ما بقي من مساحات الأراضي في همدان بهدف الشروع في بناء معسكر تدريبي.



يشار أن المديرية قد شهدت حملات حوثية مشابهة من الاستحواذ والنهب للأراضي بقوة السلاح، وهو الأمر ذاته التي تمارسه المليشيا على مديريات سنحان وبني مطر وبني حشيش.

