شكرا لبحثكم عن خبر " العكش الصبيحي " عمليه فدائيه أغرب من الخيال في تلال الهاملي في المخاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المخاء / خاص

نفذ المقاتل الفدائي (ينوف عبد أحمد العكش الصبيحي ) مقاتل في الكتيبه الأولى التابعه للواء العمالقه 1 ( الرائد ) التي يقودها الرائد بسام الحرق الصبيحي اليوم عمليه فدائيه بنجاح وعاد سالما إلى موقعه.

" العكش " والذي لم يكمل العقد الثاني من العمر قام بعمل فدائي يقف الكل عاجزا عن وصفه.

يقول زملاء العكش في في تلال الهاملي استعصى علينا أمر قناص يتبع المليشيات الحوثية فضل طوال الفتره يرمي علينا وتعاملنا معه بمختلف الطرق والأساليب إلا أن تحصين موقعه أحال دون تمكننا من النيل له ويوم أمس وفجأه ظل العكش يراقب موقع القناص بالناظور ويراقبه وبدون إذن من أحد انطلق العكش صوب موقع القناص وعزم النيه أن ينال منه وظلينا ننتظر عودة البطل العكش وكنا يائسين من عودته لاستحالة المهمه.

وفجأه عاد إلينا العكش حاملا معدل وذخائر والذي قال إنه تمكن من إقتحام موقع القناص بعد مراقبه دقيقه وحذره وعندما أيقنت انشغال القناص اقتحمت الموقع وأطلقت عليه النار وخر صريعا والحمد لله على توفيقه وغنمت معدل وكمية من الذخائر.