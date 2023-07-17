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ظرف قاهر يربك حفل تقديم ميسي في ميامي

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عدن - ياسمين التهامي - واجه إنتر ميامي الأمريكي، أسبابا قهرية، أربكت حفل تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أقيم فجر اليوم الاثنين، في فلوريدا.

وقدم النادي الأمريكي الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، أمام حشد جماهيري يزيد عن 10 آلاف متفرج.

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من: اليمن الآن

إلا أن إدارة إنتر ميامي اضطرت لتأجيل الحفل عن موعده المحدد لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكتب النادي عبر حسابه على "تويتر": "سلامة ضيوفنا هي أولويتنا القصوى، إذا كنت في الملعب، يرجى البقاء في سيارتك وسنوافيكم بكافة المستجدات".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الجماهير الحاضرة للحفل، اضطرت للبقاء في الخيام هربا من الأمطار الغزيرة والبرق.

وأضافت: "سوء الأحوال الجوية، لم يمنع الجماهير الأمريكية من التواجد بكثافة في المدرجات، وخارج أسوار الملعب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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