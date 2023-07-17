مقتل مواطن وتضرر عدة منازل في قصفي حوثي شمالي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن في الثلاثينات من عمره، وتضررت عدة منازل جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق آهلة بالسكان في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن المواطن (منصور حسين أحمد 35 عاماً) من أهالي قرية المخطة بمنطقة القُدام- في مديرية مريس شمال محافظة الضالع، قتل يوم الأحد، بقصف لمليشيا الحوثي استهدف المنطقة بشكل عشوائي.



وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية استهدفت المنطقة بعيارات BMP ومدفعية 23 ومقذوفات الهاون، تسبب أيضا بتضرر عدد من المنازل والممتلكات.



وحسب المصادر فقد تسبب القصف بحالة من الذعر والهلع في أوساط المدنيين وخاصة منهم الأطفال والنساء.



وخلال الآونة الأخيرة صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها ضد المدنيين في محافظة الضالع متسببة بسقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.

