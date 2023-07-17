شكرا لبحثكم عن خبر الدكتور يحيى الشعيبي يحضر اجتماع الرئيس العليمي مع رئيس الوزراء ووزير المالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك.

وتطرق الاجتماع الى تقارير الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال النصف الاول من العام الجاري، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة الاجهزة والسلطات المحلية لتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الاقليمي، والدولي.

وعرض رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك، ووزير المالية الموقف الاقتصادي الراهن، والتداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة العالمية، والمعالجات الحكومية، والتدخلات الشقيقة والصديقة لافشال اهداف تلك الاعتداءات الاجرامية.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والخدمي، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.

وفي هذا السياق اشاد فخامة الرئيس بالدعم المستمر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للموازنة العامة والبنك المركزي الذي اسهم في استقرار العملة الوطنية، والقدرة على مواجهة الالتزامات الحكومية.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على انتظام تقديم الخدمات الاساسية بما يسهم في تخفيف المعاناة الانسانية التي تغذيها الممارسات الارهابية الحوثية، كما اعرب عن ثقته بالتزام وسائل الاعلام اخلاقيات المهنة عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، والمالي والنأي به عن اي تجاذبات او اشاعات من شانها الاضرار بمصالح المواطنين، وجهود الدولة لمواجهة التحديات المختلفة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.