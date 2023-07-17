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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. فتاة سعودية تمارس الرياضة داخل صالة ألعاب رياضية بملابس الحجاب وتثير الجدل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تمارس الرياضة داخل صالة ألعاب رياضية بملابس الحجاب كاملة. وظهرت الفتاة وهي ترتدي عباءة واسعة وطويلة وغطاء للرأس طويل وتضع السماعات على أذنيها ، بينما تقوم ببمارسة التمارين المختلفة. وأثارت الفتاة بمظهرها الجدل بين رواد تويتر فمنهم من قال بأنه لا داعي لهذا اللبس إذا كانت صالة الألعاب الرياضية مخصصة لنساء ، ومنهم من قال بأنها إذا أرادت الستر فلا داعي للتصوير ونشر ذلك بمواقع التواصل. https://t.co/0mR023xFzx اقراء ايضاً :

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