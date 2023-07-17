بعد أشهر من احتجازهم.. إريتريا تفرج عن 80 صيادا يمنيا وتواصل اعتقال العشرات في جزيرة "ترمة"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت السلطات الإريترية، اليوم الإثنين، عن العشرات من الصادين اليمنيين، بعد أشهر من الاعتقال أثناء قيامهم بعملية الاصطياد في المياه الإقليمية.



وقال رئيس جمعية الصيادين بالخوخة خالد الصغير، لـ"يمن شباب نت"، إن 80 صيادا يمنيا وصلوا بعد ظهر اليوم إلى ميناء الخوخة جنوبي محافظة الحديدة.



وأضاف أن هؤلاء الصيادين افرج عنهم بعد فترة احتجاز في معسكر بجزيرة ترمة الإريترية دامت بين الشهرين إلى ثلاثة أشهر.



وأشار إلى أن عملية الافراج جاءت بعد تدخل السفير اليمني في إريتريا وتواصله مع الجانب الإريتري.



ووفقا لرئيس جمعة الصيادين في الخوخة، نقلا عن الصيادين الواصلين، فإنه ما يزال هناك قرابة 100 صياد يمني معتقل لدى السلطات الإريترية.



ويتعرص الصيادين اليمنيين، لعمليات قرصنة واحتجاز واعتقال، ومصادرة قواربهم وأدوات الصيد الخاصة بهم، أثناء مزاولتهم نشاطهم قبالة السواحل الاريترية.

