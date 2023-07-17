شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة بشأن ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة جديدة بشأن ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 16 يوليو 2023 ارتفاعا طفيفا. جاء ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب في مصر بشكل طفيف وسط التداولات في سوق الصاغة ، وسنراجع لكم في هذا المقال أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية بالتفصيل.

سعر الذهب في السعودية اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب في المملكة العربية السعودية 7339.48 ريالاً سعودياً ، أي ما يعادل 1956.19 دولاراً أمريكياً ، فيما سجل سعر كيلو الذهب في السعودية 235969.92 ريالاً بما يعادل 62892.99 دولاراً ، وسعر 24 قيراطاً. وبلغ الذهب 235.97 ريالا ، فيما بلغ عيار 22 قيراطا 216.31 ريالا ، و 24 قيراطا بلغ 216.31 ريال. 21 بلغ سعرها 206.47 ريال.

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