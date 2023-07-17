أشاد بدعم السعودية والإمارات.. "العليمي" يجتمع برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية

المنامة - ياسر ابراهيم - اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تطرق الاجتماع الى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال النصف الأول من العام الجاري، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة الأجهزة والسلطات المحلية لتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الاقليمي، والدولي.



وعرض رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك، ووزير المالية الموقف الاقتصادي الراهن، والتداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة العالمية، والمعالجات الحكومية، والتدخلات الشقيقة والصديقة لإفشال أهداف تلك الاعتداءات الإجرامية.



ونوه العليمي بجهود الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والخدمي، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.



وفي هذا السياق أشاد الرئيس بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للموازنة العامة والبنك المركزي الذي أسهم في استقرار العملة الوطنية، والقدرة على مواجهة الالتزامات الحكومية.



ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على انتظام تقديم الخدمات الاساسية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الارهابية الحوثية.



كما أعرب عن ثقته بالتزام وسائل الإعلام أخلاقيات المهنة عند التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، والمالي والنأي به عن اي تجاذبات او إشاعات من شانها الاضرار بمصالح المواطنين، وجهود الدولة لمواجهة التحديات المختلفة.



يشار إلى أن العملة الوطنية شهدت مؤخرا تدهورا حادا في قيمتها أمام العملات الصعبة، في ظل أزمة مالية تواجهها الحكومة إثر توقف تصدير النفط جراء الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي التي استهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة.



