الرئيس التركي يصل جدة السعودية في مستهل جولته الخليجية

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مدينة جدة السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب المملكة كلاً من قطر والإمارات.



وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي، نائب أمير منطقة جدة بدر بن سلطان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والسفير التركي في الرياض فاتح أولوصوي، والسفير التركي في اليمن مصطفى بولاط، والمندوب التركي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد متين أكر.



ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.



ومن المقرر أن تقام مراسم استقبال رسمية للرئيس أردوغان، مساء الاثنين، في قصر السلام، قبل أن يعقد لقاء ثنائياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وآخر على مستوى وفدي البلدين.



كما سيشارك أردوغان بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.

المصدر: الأناضول