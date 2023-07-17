خلال زيارته للمنطقة الثانية.. وزير الدفاع: حضرموت احتوت كل أبناء اليمن بعيداً عن العصبية والمناطقية

المنامة - ياسر ابراهيم - اطلع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الإثنين، على أوضاع وجاهزية المنطقة العسكرية الثانية والوحدات التابعة لها بمدينة المكلا محافظة حضرموت شرقي البلاد.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أطلع الوزير الداعري ومعه قائد المنطقة اللواء الركن فايز التميمي، وعدد من القيادات العسكرية، على أوضاع لواء الريان ومعنويات منتسبيه، مشيداً بالانضباط والجاهزية التي يتمتع بها أفراد اللواء.



ونوه بالأمن والاستقرار الذي تعيشه محافظة حضرموت والتي تمثل نموذجاً مشرفاً في التعايش والسلام واحتواء كل أبناء اليمن بعيداً عن العصبية والمناطقية.



كما زار وزير الدفاع، مدرسة القتال في محافظة حضرموت، وأطلع على دورها في تأهيل وتدريب منتسبي الوحدات العسكرية وصقل قدراتهم ومهاراتهم.



وأكد الفريق الداعري، على أهمية استيعاب اكبر عدد ممكن من مختلف الوحدات العسكرية، لافتاً إلى أن المدارس والكليات هي أساس بناء الوحدات العسكرية والقوات المسلحة بشكل عام.



وأشار إلى استيعاب المتفوقين والمنضبطين في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن من مختلف الوحدات العسكرية في جميع المحافظات المحررة.



وأوضح، أنه تم استيعاب أكثر من ١٠٠ طالب في الدفعة ٥٢ من أبناء وذوي شهداء القوات المسلحة وفاءً وعرفاناً للتضحيات السخية والدماء الزكية التي قدموها في سبيل أمن الوطن واستقراره.



رافقه في الزيارة رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء احمد محسن اليافعي، وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد صالح الشاعري، والقائم بأعمال مدير دائرة الامداد والتموين مدير القاعدة الادارية عدن العميد علي محمد الكود.

