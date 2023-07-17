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عدن - ياسمين التهامي - أيام كارثية والدماء ستصل للركب..العراف الشهير ميشال حايك يفجع الجميع بتوقعات صاعقة في اواخر يوليو!

ما زال سيد التوقعات المتنبئ اللبناني الشهير ميشال حايك يثير مخاوف سكان الأرض في عدد من توقعاته الصادمة لهذا العالم التي قد تحدث بعد شهر شوال."

وقال الفلكي اللبناني عبر قناته على يوتيوب ،إن المنطقة العربية ستشهد بعض الأحداث منها_انطفاء وغياب 4 أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة العربية بما فيها بلاد فارس، والطبيعة تجنّ جنونها فنرى أمواجاً عاتية في مياه عربية، وأيضاً موت فنان من أشهر المشاهير

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_زعم الفلكي اللبناني أن الوسط الفلكي على موعد مع صدمة بأحد وجوهه، كما أن المنطقة العربية ستشهد يوماً تهتزّ الأرض فيه و«تعمل اللي رح تعمله»، ويشرح: «سنرى أن مشاكلنا عادية وبسيطة أمامها».

_تحدّث حايك عن "خراب البرنامج الكوني واتساع الخرق، حيث بدأت تأتي إلينا أجساماً صغيرة وغريبة على شكل فيروسات بأسماء كثيرة، وجميعها لا تتجانس مع طبيعتنا البشرية".

_توقع أن يحل بمارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وميتا خطر كبير وقال: زوكربيرغ يواجه خطر الإقالة من منصبه بسبب عدم الرضاء عن الطريقة التي يدير بها شبكة التواصل الاجتماعي.

_زوكربيرغ يخسر نصف ثروته خلال 9 أشهر.

يذكر أن ميشال حايك بدأ في حقل التنبؤات منذ عام 1985 وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب. ميشيل حايك متنبئ لبناني أثار الكثير من اللغط حول تنبؤاته السنوية والتي يطلقها في شهر 12 من كل عام، يرى العديد من الناس أنه تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تصيب في العديد من المرات، بينما يرى البعض أنها مجرد صدف. بدأ ميشيل حايك في حقل التنبؤات منذ عام 1985 وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.