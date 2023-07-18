"يوتيوب" تغلق 18 قناة تابعة لميليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت شركة "يوتيوب" 18 قناة تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة "سبأ" الحوثية، أن ما يسمى بـ"الإعلام الحربي" التابع للميليشيا، أدان "إقدام إدارة شركة اليوتيوب على إغلاق 18 قناة من قنواته، وفرقة أنصار الله، ووحدتي الإنتاج الفني، والوثائقي، وروضة الشهداء على اليوتيوب".

وأشارت الى أن "عدد المشتركين بالقنوات المغلقة أكثر من 500 ألف، كما تحتوي القنوات المغلقة على أكثر من سبعة آلاف فيديو كان قد بلغ عدد المشاهدات لها أكثر من 90 مليون مشاهدة".

وقال الإعلام الحربي الحوثي إن "إغلاق منصاته إلى جانب منصات أخرى على يوتيوب وفيس بوك وتويتر مؤخرا يؤكد ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها إدارة هذه الشركات دعما للأعمال العدائية.." حسب وصفها.

وسبق وقامت شركة "يوتيوب" باغلاق عدد من القنوات التابعة للمليشيا ثم عاودت فتحها، بدون توضيح، عن سبب الإغلاق أو الإعادة.

وحسب الشركة، فإن الأسباب التي تؤدي إلى الإغلاق هو نشر المحتوى العدائي، والمقاطع التي تحض على الكراهية والقتال، وهو ما تقوم بنشره القنوات التابعة للمليشيا في مختلف برامج التواصل الاجتماعي.