اليمن.. وفاة وإصابة 25 شخصًا بحادثَين مرورييَن في محافظتي "ذمار وتعز"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفى وأصيب 25 شخصًا، الإثنين، إثر حادثين مروريين متفرقين، وقعا في محافظتي ذمار وتعز.

وحسب مصادر إعلامية، فقد توفي وأصيب 17 شخصًا، جراء حادث تصادم مروع في محافظة ذمار جنوب صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن 11 شخصًا توفوا وأصيب ستة آخرون؛ جراء حادث تصادم مروّع بين شاحنة نقل ثقيل، وباص نوع "هايس" في منطقة "رصابة" بمديرية جهران، على الخط الرابط بين صنعاء وذمار.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المصابين حالتهم حرجة، ونقلوا إلى مستشفيات ذمار وصنعاء لتلقي العلاج.

وفي محافظة تعز، توفي وأصيب ثمانية مواطنين، إثر حادث مروري في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وحسب الوكالة، فأن الحادث نجم عن انقلاب سيارة نقل في نقيل "هيجة العبد" ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بعضهم في حالة خطرة وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج .

وتزايدت الحوادث المرورية في البلاد بشكل مخيف، نتيجة السرعة الزائدة، والحفر الموجودة في الطرقات، وكذا اغلاق الطرق الرئيسية من قبل مليشيا الحوثي، واتخاذ المواطنين طرقا فرعية كما هو الحال في نقل هيجة العبد بتعز.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق، مقتل وإصابة 2390 مدنياً جراء الحوادث المرورية في المناطق المحررة خلال العام المنصرم 2022.