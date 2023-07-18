على خطى داعش.. مليشيا الحوثي تقر فصل الطلاب عن الطالبات بكلية الاعلام جامعة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيا الحوثي، فرض اجراءاتها المتشددة في الجامعات والكليات اليمنية، بما فيها جامعة صنعاء، التي أصدرت فيها قرارًا يقضي بفصل الطلاب عن الطالبات، وتخصيص أيامًا للدراسة مناصفة بينهما.

وقال ناشطون على مواقع التواصل، إن مليشيا الحوثي فرضت اجراًء جديدًا في كلية الإعلام، يقضي بفصل الطلاب عن الطالبات، وتخصيص ثلاثة أيام للدراسة لكل منهما.

وذكر ناشطون، أن الاجراء الحوثي يقضي بتخصيص أيام السبت والأحد والاثنين للطلاب في الكلية، والثلاثاء والأربعاء والخميس للطالبات، اضافة إلى دمج طلاب النظام العام مع الموازي لكل من الطلاب والطالبات.

يأتي هذا في اطار الاجراءات الحوثية المتشددة التي تحاول فرض أفكارها الإرهابية والطائفية على كل شرائح المجتمع بمن فيهم طلاب وطالبات الجامعة، باعتبار ما يسمى بالاختلاط مناقض لما يزعموه بالهوية الايمانية.