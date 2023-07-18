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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أحدث ظهورللسعودية رجوة زوجة ولي عهد الأردن في أمريكا 2023/07/18 الساعة 01:13 صباحاً نشرت الملكة رانيا زوجة ملك الأردن صورا جديدة للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في أحدث ظهور لها من الولايات المتحدة الأمريكية. آ اقراء ايضاً : وأرفقت الملكة الصور بتعليق قائلة: "في ملتقى صن فالي يوم أمس". آ ويشارك ملك الأردن وولي عهده في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية.

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