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شاهد.. أحدث ظهورللسعودية رجوة زوجة ولي عهد الأردن في أمريكا

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أحدث ظهورللسعودية رجوة زوجة ولي عهد الأردن في أمريكا

2023/07/18 الساعة 01:13 صباحاً

نشرت الملكة رانيا زوجة ملك الأردن صورا جديدة للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في أحدث ظهور لها من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأرفقت الملكة الصور بتعليق قائلة: "في ملتقى صن فالي يوم أمس".

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ويشارك ملك الأردن وولي عهده في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية.

 

شاهد.. أحدث ظهور للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن في أمريكا

 

شاهد.. أحدث ظهور للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن في أمريكا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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