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عدن - ياسمين التهامي - تاريخ صلاحية هذه المهنة انتهت في المملكة و ترحيل الوافدين العاملين بها اصبحت مطالب السعوديين..

بلغ عدد الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم في القطاع الخاص، في تاريخ الربع الأول من العام الجاري 50.026 موظفًا وموظفة. وقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع إجمالي المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة، بنسبة 7.7 %، مقارنة بالربع الأول من 2020. اقراء ايضاً : الاستقالة كانت أهم الأسباب وأظهرت البيانات أن الاستقالة، كانت أكثر أسباب التوقف عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بإجمالي أكثر من 50 ألف خلال 3 أشهر. وأضافت الوزارة أن المستقيلين يشكلون 36 في المئة من الذين توقفوا عن الاشتراك، والبالغ عددهم 141.033 موظفًا.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد الموظفين من المواطنين، الذين تقدموا باستقالاتهم بلغ 50.042 موظفًا وموظفة، مشكلين نحو 98.5% منهم. استقالات الأجانب فيما بلغ عدد الموظفين الأجانب الذين تقدموا باستقالاتهم من المنشآت المسجلة في التأمينات 784 موظفًا، مشكلين 1.5% من الإجمالي. وأوضحت المؤسسة، أن عدد الذكور المتقدمين بالاستقالات، شكل النسبة الأعلى من عدد الاستقالات بـ28.291 موظفًا، بنسبة 55.6%، مقابل تقديم 22.535 موظفة استقالاتهن.

إنجاز 6.6 مليون معاملةآآ ونوهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر مايو الماضي تجاوزت أكثر من 6.6 مليون معاملة.

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