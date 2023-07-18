شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع : أكثر من ١٠٠ طالب في الدفعة ٥٢ من أبناء وذوي شهداء القوات المسلحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بالدور الكبير الذي تقدمه محافظة حضرموت بقيادة المحافظ بن ماضي في المرحلة الحالية.

وقال الوزير الداعري إن حضرموت تمثل نموذجًا مشرقًا في التعايش والسلام، واحتواء كل أبناء اليمن بعيدًا عن العصبية والمناطقية.

جاء ذلك خلال زيارته يوم أمس الإثنين إلى المنطقة العسكرية الثانية والوحدات التابعة لها، حيث شدد على استيعاب أكبر عدد ممكن من مختلف الوحدات العسكرية.. لافتا إلى أن المدارس والكليات هي أساس بناء الوحدات العسكرية والقوات المسلحة بشكل عام.

وأكد الداعري استيعاب المتفوقين والمنضبطين في الكلية الحربية في العاصمة المؤقتة عدن من مختلف الوحدات العسكرية في جميع المحافظات المحررة.

وأشار الداعري إلى استيعاب أكثر من ١٠٠ طالب في الدفعة ٥٢ من أبناء وذوي شهداء القوات المسلحة وفاءً وعرفاناً للتضحيات السخية والدماء الزكية التي قدموها في سبيل أمن الوطن واستقراره.