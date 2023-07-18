وفاة 11 شخص بحادث مروع في ذمار

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يزيد بن سلمان - شبوة - ادى حداث مروري مروع الى وفاة 11 شخص واصابة 6 اخرين في محافظة ذمار

وقع حادث مروري مروع مساء اليوم على الطريق العام صنعاء - ذمار، في منطقة جبا الضيق بمحافظة ذمار.

وقال مصدر محلي ان قاطرة نوع فولفو تصادمت بـ باص هايس، مما أسفر عن وفاة 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين إصابتهم خطيرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، إلى جانب نقل الجثث لإجراء التحقيقات اللازمة.

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