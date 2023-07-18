دويتو غنائي بين المصري ويجز وحمود السمه

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال فنان مصري شعبي اثار جدلا خلال السنوات الماضية انه بصدد الغناء مع الفنان اليمني البارز حمود السمة .

وقال الفنان الشعبي ويجز في تصريحات متلفزة نشرت امس انه سيغني مع الفنانة انغام وكذلك مع الفنان حمود السمة.

ورغم اختلاف اللونين الغنائيين للفنانين ويجز والسمة الا ان هذه التصريحات انتشرت على نطاق واسع.

ولم تعرف فيما اذا كانت هذه التصريحات فعليا حقيقية ام مجرد دعاية إعلامية .

ولم يعلق السمة على هذه التصريحات حتى اللحظة .

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