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عدن - ياسمين التهامي - السعودية: غرامات جديدة ابتداءً من اليوم بـقيمة 5 ألف ريال على المقيمين الذي يرتكبون هذه المخالفات

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية اليوم قرارات جديدة تلخصت في اعتمادها تعديلات جوهرية جديدة للوحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية ، وقد تضمنت التعديلات إضافة مخالفات جديدة للمخالفات السابقة محددة عقوبة كل مخالفة أضافتها .

وقد تضمنت أيضا تعديل فقرات أخرى سابقة وأعلنت عنها بعد أن وافق عليها وزير النقل والخدمات اللوجستية . وكان أبرز إضافة أضافتها الوزارة مخالفة جديدة بغرامة كبيرة بلغت 5000 ريال سعودي ، نصت على الآتي : ” عند قيام المرخص له بممارسة نشاط نقل المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص الإضافي الخاص بها ” كما أضافت مخالفة أخرى إلى المخالفات السابقة قيمتها 5000 ريال تفرض على من يقوم بنقل أي مواد خطرة ويخالف أي من الضوابط المتعلقة بنظام النقل والسلامة . اقراء ايضاً : كما أضيفت مخالفة جديدة بقيمة 5000 ريال أيضاً ، على ” من يقوم بتشغيل مركبة نقل خاص لغرض غير الذي تم إثبات الحاجة له ” ، ومخالفة أخرى بقيمة ألف ريال لمن لم يزود هيئة النقل بالأوارق التي تطلبها منه .

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