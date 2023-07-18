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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً حر الصيف شاب سعودي يبتكر طريقة لتبريد المنزل بكيس ملح وقارورة ماء ستستغني عن المكيف

طريقة عمل تكيف في المنزل

يعتبر كيس الملح من أفضل الطرق لتبريد المنزل بسرعة وكفاءة. والسبب في ذلك هو أن الملح يحتوي على خاصية ما يُسمى بالامتصاص الذوباني، وهو ما يعني أنه يمتص الرطوبة من الجو ويشعر المناطق المحيطة به بالبرودة. وباستخدام كيس الملح، يمكنك إنشاء منطقة باردة في المنزل دون الحاجة إلى شراء أو تشغيل التكييف المركزي.

لتحضير تكييف منزلي بكيس الملح، اتبع الخطوات التالية:

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باستمرار تحتاج إلى مراقبة كيس الملح وتجديد الملح المستخدم بانتظام يمكنك فتح الكيس وتحلية الملح بتسخينه في مقلاة في درجة حرارة منخفضة حتى يصبح الملح قابلا للاستخدام مرة أخرى.

قد يكون كيس الملح طريقة رخيصة وفعالة لتبريد المنزل لكن يجب أن نعلم أنها ليست بديلا دائما لأجهزة التكييف المركزية المتطورة قد لا تكون كافية لتبريد الغرف الكبيرة أو في المناطق الحارة للغاية. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تخفيف الحرارة بسرعة وبتكلفة معقولة، فقد تكون طريقة كيس الملح هي الحل المثالي لك.

عند استخدام كيس الملح لتبريد المنزل، يجب أن تتخذ بعض الاحتياطات الأساسية لا تترك الكيس مفتوحا في أماكن سهلة الوصول للأطفال أو الحيوانات الأليفة، حيث يمكنهم أن يلامسوا الملح ويبتلعوه، كما ينبغي أيضا التأكد من الحفاظ على جفاف المنطقة المحيطة بالكيس لمنع تشكل العفن أو البكتيريا.

باستخدام مثل هذه الطرق البسيطة والإبداعية، يمكنك الاستمتاع بأجواء منعشة في المنزل دون الحاجة إلى الاعتماد على نظام التكييف المركزي جرب طريقة كيس الملح هذه وانتظر لتجربة البرودة والانتعاش في منزلك.

صنع مكيف هواء باستخدام صندوق بلاستيكي

الطريقة:

طريقة عمل تكييف منزلي بسيط

وفي النهاية أحببت فكرة استخدام الملح لأنه يقلل من درجة حرارة تجمد الماء، مما يتيح للثلج أن يصبح أكثر برودة ويمكن أيضًا إعادة تجميد الماء والملح في الزجاجات ليلا واستخدامها مرة أخرى في الأيام التالية.

تبريد منزلك دون الحاجة إلى مكيف هواء

تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية: قد تكون الأجهزة الكهربائية سببا في ارتفاع درجة حرارة الغرفة، وخصوصا إذا كانت الغرفة صغيرة جدا لذا لتبريد منزلك دون الحاجة إلى تكيف من الجيد أن تقلل من استخدام الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الشحن، وأجهزة التلفزيون، والأضواء الليلية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وضع وعاء مليء بمكعبات الثلج أمام المروحة: قم بوضع قطعة قماش أو غطاء مبلّل أمام مروحتك لكي تستطيع جذب الهواء البارد إلى منزلك، وهذا سيؤدي إلى تبريد الجو في الغرفة بالإضافة إلى ذلك يمكنك وضع وعاء مليء بمكعبات الثلج أمام المروحة لتحصل على تأثير بارد أقوى هذه الطرق ستساعدك في تحسين أداء المروحة وإعطائك بيئة أكثر انتعاشا في منزلك.