قوات الجيش تصد هجوما لمليشيا الحوثي جنوبي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - صدت قوات الجيش الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هجوماً شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقعها جنوبي مأرب (شرقي اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي شنت هجوما على مواقع الجيش في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، اندلعت على إثرها معارك شرسة بين الجانبين.



وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي، وكبّدت المليشيا خسائر بشرية كبيرة.



وكانت المليشيا قد عمدت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة إلى الدفع بتعزيزات كبيرة إلى الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب، في مؤشر لشن هجمات جديدة على مواقع الجيش.

