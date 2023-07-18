شكرا لبحثكم عن خبر وزير سابق يهاجم الحكومة : معاناة المواطن تزداد والشرعية تقف عاجزة عن فعل شيء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏‏‏‏‏‏‏هاجم وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة السابق عبدالرقيب سيف فتح الحكومة الشرعية المعترف بها دولية عقب تدهور الوضع الاقتصادي. وقال عبدالرقيب سيف فتح "في تدوينة له" تفاقم الازمة الاقتصادية زادت من معاناة المواطنين. وأضاف قائلًا" الشرعية رئاسة وحكومة وسلطات محلية تقف عاجزة عن عمل شيء سوى الانتظار لما سيفعله الحلفاء. وتابع حديثه" عجز واضح يعكس غياب القدرة على اتخاذ المعالجات العملية. وأردف بالقول "في هكذا اوضاع استقالات وأقالات يفترض ان تتم ومعالجات مختلفة تخلق فاعلية وكفاءة لأي تدخلات قادمة؟ ويأتي هجوم فتح على الحكومة الشرعية إثر تدهور الوضع الاقتصادي اليمني وتفاقم معاناة المواطنين دون حلول سريعة تخففها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير سابق يهاجم الحكومة : معاناة المواطن تزداد والشرعية تقف عاجزة عن فعل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.