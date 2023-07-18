شكرا لبحثكم عن خبر عودة 80 صياد يمني بعد 3 أشهر من الاحتجاز في إريتريا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عاد عشرات الصيادين اليمنيين، امس الاثنين، إلى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر ، عقب أشهر من احتجازهم في إريتريا.
وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، إن 80 صيادا يمنياً وصلوا إلى ميناء الخُوخَّة جنوب الحديدة، بعد احتجازهم نحو ثلاثة أشهر في جزيرة ترمة الإريترية التي تضم معسكراً وسجناً، عقب اعتراض قواربهم في المياه الإقليمية.
وأضاف أن الإفراج عن الصيادين جاء بطلب من السفارة اليمنية في أسمرة. مشيرا إلى مصادرة السلطات الإريترية قوارب الصيادين ومعدات الاصطياد التابعة لهم.
وحسب الصيادين المفرج عنهم، فإنه لإ يزال هناك نحو 100 صياد يمني محتجزين في السجون الإريترية.
مضيفين أن "القوات الإريترية تمارس عمليات قرصنة شبه يومية وشتى أنواع التعذيب بحق الصيادين اليمنيين"، واعتبرت ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وجرائم بحق الإنسانية".
وفي 30 مايو الماضي، وصل 115 صيادا يمنيا على متن قارب إلى ساحل مديرية الخُوخَّة جنوب الحديدة، بعد احتجازهم من السلطات الإريترية فترات تتفاوت بين شهر إلى ثلاثة أشهر.
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