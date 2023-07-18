شكرا لبحثكم عن خبر "يوتيوب" تغلق 18 قناة من قنوات إعلام الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت شركة "يوتيوب"، اليوم الاثنين، 18 قناةً من قنوات إعلام جماعة الحوثي. وقالت الجماعة خلال بيان ان شركة "يوتيوب"أغلقت قنوات الإعلام الحربي، وفرقة "أنصار الله"، ووحدة الإنتاج الفني والوثائقي، وروضة الشهداء. وزعم البيان ان عدد المشتركين في القنوات المُغلقة بلغ أكثر من 500 ألف مُشترك، وتحتوي أيضاً على أكثر من 7 آلاف فيديو، وكان قد بلغ عدد المشاهدات فيهنّ أكثر من 90 مليون مشاهدة. وأغلقت خلال الايام الماضية حسابات إعلام الحوثي على منصتي "فيسبوك" و"تويتر".

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