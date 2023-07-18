غداً الاربعاء وقفه احتجاجية للرياضيين القدامى بعدن

يزيد بن سلمان - شبوة - ينفذ نجوم الرياضة في الزمن الجميل وقفه احتجاجية عصر غداً الاربعاء أمام مسجد العيدروس بالشيخ عثمان ويسجلوا موقفهم الرائع والرافض تجاه الاوضاع المتردية والمزرية التي يعاني منها ابناء عدن وسكانها وما يجري من فوضى في مدينتهم الحبيبة عدن ..

الدعوة وجهت لجموع الرياضيين للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية ذات الطابع السلمي والمدني والتي ستنفذ بطريقة حضارية وبعيداً عن الامور السياسية ولا أي جهة تدفع بهم ولكن المصلحة العامة والوطنية تقتضي تسجيل وقفتهم السلمية والمعبرة وتوصيل رسالة للجهات العلياء باعتبارهم جزء من هذا المجتمع وشريحة مهمة لها مكانتها وحضورها المشرّف.

وقد حددت الدعوة الحضور والتواجد مع الساعة الرابعة عصراً غداً الأربعاء أمام مسجد العيدروس بالشيخ عثمان.