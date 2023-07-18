مأرب.. تسجيل أكثر من 1500 حالة إصابة بحمى الضنك منذ بداية العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، تسجيل أكثر من 1500 إصابة بوباء حمى الضنك منذ مطلع العام الجاري.



جاء ذلك خلال اجتماع صحي تنسيقي ضم كتلة الصحة الفرعية للمنظمات العاملة في الجانب الصحي بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الوضع الصحي في المحافظة بمافي ذلك وباء حمى الضنك المنتشر بشكل كبير منذ أشهر.



وأوضح مدير عام الصحة أحمد العبادي، أنه تم تسجيل أكثر من 1500 إصابة بحمى الضنك منذ مطلع العام الجاري، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذها مكتب الصحة في مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره.



وأكد العبادي على أهمية تضافر جهود المنظمات إلى جانب مكتب الصحة لعمل رش ضبابي وبمبيد الأثر المتبقي للقضاء على البعوض الناقل للحمى الضنك والملاريا.



وحمى الضنك هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك الذي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة يطلق عليها الزاعجة المصابة، وقد ينتج عنها أعراض ومضاعفات تحدث لجسمك بمجرد انتقال العدوى إليك، مثل الشعور بالصداع والإعياء الشديد، وطعم غريب في الفم، وطفح جلدية، وفقدان للشهية مصحوب بألم في المعدة وقيء وإسهال.

