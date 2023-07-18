شكرا لبحثكم عن خبر استمرار توقف بث شركة واي بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - انقطع بث شركة واي عن مديريات العاصمة المؤقتة عدن منذ 9 أيام.
وقال مشتركون واي أن بث الشركة انقطع عن عدن منذ 9 أيام على التوالي.
وأوضح المشتركون أن الانقطاع طال أكثر من اللازم دون أي تحرك حول ذلك.
وأشاروا إلى أن الانقطاع يؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية.
وطالبوا الشركة بسرعة إعادة تشغيل البث في عدن.
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