شكرا لبحثكم عن خبر (عدن نت) Adennet للمشتركين بعدن: راعوا لي لما تلصي الكهرباء بيقوي الإرسال عندكم !. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فيما لم تعر اي اهتمام بشكاوى المشتركين.. قيادة (عدن نت) غير مبالية بضعف شبكتها في عموم مديريات عدن ولم تقم بتحسين تغطيتها للخدمة

تذمر مشتركو في شركة (عدن نت) لخدمة الإنترنت 4G في العاصمة عدن من خدمة اتصالات الإنترنت التي تختفي لأكثر من أربعة أيام عن مودمات وجوالات المشتركين في القنصليات الأجنبية والمكاتب والمحلات التجارية وبنوك الصرافة.

وقال أغلبية المشتركين لقد نبهنا الشركة عبر إدارة الطوارئ التابعة لها بأن الخدمة أصبحت شبه معدومة وان كافة الأعمال متوقفة في جميع النواحي لكن لم تعرنا اي اهتمام حيث بحت حناجرنا وتعبت أصابعنا في الاتصال ولم نلق اي استجابة من مهندسي وعمال الشركة.

وأضافوا: ناشدنا لأكثر من مليون مرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات و قيادة الشركة أن تعمل حل لهذا الضعف في بث الإنترنت المغذي لاجهزتنا، لكن دون جدوي ولا نعرف لماذا هذا التأخير كون باقاتنا مدفوعة سلفا ولدينا مبالغ للتجديد محفوظة في محافظات السداد لدي الشركة، تستنزف مع مرور الأيام دون أن نستفاد من الخدمة.

وتشهد اتصالات (عدن نت) المزود للإنترنت 4G تدهورا ملحوظا في الخدمة في مديرية الشيخ عثمان و خورمكسر وعدد من المديريات الأخرى بسبب خروج انتينات وهوائيات البث عن الخدمة وعدم تزويدها ببطاريات ومولدات كهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي عن أجهزتها.

كتب/ محمد عبدالواسع