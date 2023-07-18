[ مقتل وإصابة ثلاثة أطفال بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في مخيم للنازحين بمأرب ]

قتلت طفلة وأصيب طفلين آخرين من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب (شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الطفلة (تواضع صالح خالد صبر) قتلت جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب، في مخيم السويداء شمال غرب مدينة مأرب.



وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب أيضاً بإصابة طفلين آخرين هما (عبدالحميد صالح خالد صبر)، و(عمر خالد صبر).



يُشار إلى أن سيول الأمطار التي تشهدها المحافظة حاليا، تسببت بجرف ألغام حوثية ومقذوفات من مخلفات الحرب إلى مناطق آهلة بالسكان والنازحين، ما أدى إلى وقوع حوادث مماثلة أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

