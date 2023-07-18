شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعاً لمعانأة الشعر الكيرلي، ستستغني عن الفرد والمكونات الكيميائية دكتورة سعودية تنتج وصفات تغير حياتك ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمة وتطويلة

بطريقة بسيطة للغاية يمكننا عمل كريم طبيعي لفرد الشعر والتخلص من التجاعيد، فتكون طريقة تحضير هذا الكريم كالتالي

المكوّنات

كوب من الحليب. 2 ملعقة من زيت جوز الهند. 2 ملعقة من الجيلاتين. 2 ملعقة من النشا. 2 ملعقة من عصير الليمون. 2 ملعقة من زيت إكليل الجبل. طريقة تطبيق الوصفة

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير وعاء ثم زيت الجوز الهند و الجيلاتين والنشا. مع إضافة عصير الليمون وإكليل الجبل والحليب. ثم اخلطيهم جيدا بشكل جيد. فيهم مباشرة على شعرك ثم انتظري لمدة نصف ساعة. وبعد ذلك قومي بغسيل الشعر بشكل جيد. يفضل استخدام البلسم الطبيعي أو الشامبو حتى تقوم بفرد الشعر بطريقة طبيعية. فرد الشعر بالسمسم وأوراق الصبار

يعد فرد الشعر المجعد باستخدام ورق السمسم والصبار من أهم وأفضل الوصفات الطيبيعية التي تفضلها أنتي عزيزتي دائمًا وطريقة تحضيرها هي كالتالي:-

المكوّنات

خمس ملاعق من السمسم المطحون. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقتان كبيرتان من الصبار.

طريقة التحضير

لذلك يا عزيزتي يفضل اتباع هذه الطريقة للبدء في تحضير اقوى وصفة سحرية لفرد الشعر المجعد:-

يفضل أن نضيف السمسم على النار مباشرة. وعندما يتم تقليبه من فترة لأخرى نقوم بإضافة السمسم في المطحنة وعندما يتم طحن ويصبح بودر. نقوم بإضافته مباشرة مع زيت الزيتون والصبار. اخلطي جميع المكونات عزيزتي بشكل جيد. ابدأي مباشرة بإضافتها على الشعر مع التدليك بلطف. انتظري يا عزيزتي من نصف ساعة إلى ساعة. وقومي بغسل الشعر. كما يمكنك عزيزتي أن تقومي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع. حتى تتمكني من الحصول على نتائج متميزة لفرد الشعر وتطويله في أن واحد. زيت جانسون للتطويل الشعر

زيت لجونسون مشهور بشكل كبير في تطويل، وتنعيم الشعر ولكن عندما نقوم بإضافته لإحدى المواد الطبيعية سوف نحصل على كثافة الشعر:-

ملعقة من زيت اللافاندر. اثنين ملعقة من زيت البابونج. اثنين ملعقة من زيت لجونسون. الطريقة:- أولا عزيزتي ضيقي زيت اللافاندر مع زيت البابونج وزيت لجونسون. أخلطيهم جيدا وابدئي بغسيل شعرك أولا. ثم قومي بإضافة هذا الماسك على الشعر مباشرة مع التدليك بلطف. وبعد مرور ساعة يتم غسيل الشعر باستخدام البلسم الطبيعي. زيت الأرجان المغربي لفرد الشعر

يحتوي زيت الأرجان المغربي علي نتائج قوية في فرد الشعر سوف نوضحها لكم:

يحتوي زيت الأرجان المغربي على مكونات طبيعية تساعد في فرد الشعر. يحسن فروة الرأس وتجديد بصيلات الشعر. يساعد زيت الأرجان المغربي في علاج القشرة. يعطى الشعر مظهر لامع وجذاب. يساعد في علاج تساقط الشعر. اضرار فرد الشعر بالطرق الكيميائية

بالفعل هناك بعض المواد التي تؤثر على بصيلات الشعر لذلك يفضل أن نقوم باستخدام الفرد الطبيعي للشعر لأن الطرق الكيميائية تؤثر على فصيلة الشعر وتسبب الأضرار التايه :-

استخدام المواد الضارة تؤثر على تلف بصيلات الشعر. تساعد أيضا على ضرر فروه الرأس. تعمل أيضا على تكسير بصيلات الشعر. تساعد على ظهور الحكه في الشعر. تساعد الشعر للإصابة بالقشرة. تساقط الشعر المستمر. تغيير ملمس الشعر. زيت اليقطين لفرد الشعر زيت اليقطين مفيد جدا إذا قمنا باستخدامه لفرد الشعر المجعد وطريقه تحضيرها كالآتي:-

أولا يفضل أن نضيف ثلاثة ملاعق من زيت جوز الهند، مع ملعقتين من زيت الزيتون، وخمس ملاعق من زيت اليقطين، اخلطيهم ثم بعد ذلك نقوم بإضافتها مباشرة على الشعر، وننتظر لمدة ساعتين ثم يتم غسل الشعر بشكل جيد، وتكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الشهر..