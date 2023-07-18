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شاهد.. لاعب مانشستر يونايتد يخوض تدريباته بقميص رونالدو مع النصر السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. لاعب مانشستر يونايتد يخوض تدريباته بقميص رونالدو مع النصر السعودية

وثق مقطع فيديو، خوض الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تدريباته بقميص البرتغالي مهاجم فريق النصر.

وأظهر مقطع الفيديو، غارناتشو وهو يخوض تدريباته في حديقة منزله مرتديًا قميص كريستيانو رونالدو، والذي يحمل رقم 7.

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وفي التعليقات قال أحد المغردين إن غارناتشو «مهووس» بكريستيانو رونالدو، بينما أضاف آخر أن اللاعب الأرجنتيني قريب من الانضمام للدوري السعودي.

 

 

وأضاف ثالث أن ارتداء غارناتشو لقميص فريق النصر، يدل على شعبية النادي في العالم، بينما قال رابع إن لاعب مانشستر يونايتد يلمح إلى اقترابه من مزاملة رونالدو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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