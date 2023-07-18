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عدن - ياسمين التهامي - تنبيه عاجل من السلطات السعودية لكل سكان المملكة... خذوا حذركم وابتعدوا عن هذه الأماكن

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من سماء غائمة يتخللها حالة من الضباب الكثيف الذي يؤدي للتدني في الرؤية على مناطق المملكة. وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وأن الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من هذه المناطق: اقراء ايضاً : 1 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج وضبا”. 2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” ثول ورابغ والقنفذة والليث”. في الوقت نفسه، طالب الدفاع المدني السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة في بعض الطرق بسبب الضباب الكثيف. ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع مياه الأمطار والسيول بالطرق السريعة والأماكن المفتوحة

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