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عدن - ياسمين التهامي - ليس في السعودية.. شاهد شاب يقلي البيض على حرارة الشمس الحارقة
وثق شاب مصري مقطع فيديو وهو يقوم بقلي البيض، معتمدا على حرارة الشمس.
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وقال الشاب في الفيديو، أن درجة الحرارة وصلت إلى 47 درجة، ووضع المقلاة مدة نصف ساعة على الأرض تحت أشعة الشمس الحارقة.
وأظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بكسر البيضة ووضعها داخل المقلاة، وتم طهي البيضة، على حرارة الشمس.
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