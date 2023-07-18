شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سعر الذهب اليوم في السعودية 18 يوليو 2023 سعر الذهب ريال سعودي دولار أمريكي عيار 24 236.61 63.13 عيار 22 216.9 57.87 عيار 21 207.04 55.24 عيار 18 177.46 47.35 عيار 14 138.02 36.83 عيار 12 118.31 31.57 سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في السعودية سعر الذهب عيار 24 انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، وسجل 236.61 ريال، بما يعادل 63.13 دولار. سعر الذهب عيار 22 وتراجع سعر الذهب عيار 22 في السعودية، وسجل نحو 216.9 ريال، بما يعادل 57.87 دولار. اقراء ايضاً : سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 وهبط سعر الذهب عيار 21 في السعودية، وسجل نحو 207.04 ريال، بما يعادل 55.24 دولار. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 في السعودية تراجعا، وسجل نحو 177.46 ريال، بما يعادل 47.35 دولار. سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب في السعودية وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاض، وسجل نحو 1.616 ريال، بما يعادل 440.11 دولار. سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية نحو 7359.51 ريال، بما يعادل 1963.66 دولار. سعر كيلو الذهب ووصل سعر كيلو الذهب في السعودية إلى 236613.7 ريال، بما يعادل 63133.06 دولار.

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