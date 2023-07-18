شكرا لقرائتكم خبر عن حيل بسيطة ومجربة للتمييز بين العسل الأصلي والمغشوش في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حيل بسيطة ومجربة للتمييز بين العسل الأصلي والمغشوش في السعودية

العسل، من أشهر المواد الطبيعية المستخدمة منذ العصور القديمة في علاج الكثير من المشاكل الصحية، فهو غني بالقيم الغذائية، وله فوائد كثيرة ومتعددة، وأوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكره الله سبحانه وتعالى فى قوله “يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ”.

ورغم فوائد العسل المذهلة، إلا أن هناك أنواع من العسل مغشوشة وعديمة الفائدة، وحتى لا تقعو ضحية العسل المغشوش، نقدم لكم في هذا التقرير أشهر أربع طرق للتمييز بين العسل الأصلي والمقلد

اقراء ايضاً :

حيل بسيطة للتمييز بين العسل الأصلي والمغشوش

1- وضع قطرة من العسل المراد اختباره فى كوب ماء، فإذا استقر أسفل الكوب دون أن يختلط مع الماء يكون أصليًا، وإذا حدث عكس ذلك فإنه مغشوش.

2- غمس عود ثقاب فى العسل ثم محاولة إشعاله عن طريق حكه فى علبة الكبريت فإذا اشتعل عود الثقاب دل ذلك على أنه لم يبتل وأن العسل طبيعى أما إذا لم يشتعل دل ذلك على أن العسل ردىء ومغشوش بمحلول مائى سكرى.

3- وضع قطرة عسل على ورقة نشاف أو منديل ورق أو أى سطح قابل لتشرب الماء فإذا بقيت قطرة العسل مكورة ولم ينتج عنها أى تسرب لسطح الورقة بالماء دل ذلك على أن العسل طبيعى وغير مغشوش، أما إذا أصبحت قطرة العسل منبسطة، وظهر تسرب لسطح الورقة بالماء حول قطرة العسل فإن العسل مغشوش.

4- وضع العسل فى فريزر الثلاجة فإذا لم يتجمد دل ذلك على أنه طبيعى وإذا تجمد فإن العسل مغشوش بمحلول مائى.