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عدن - ياسمين التهامي - السعودية: الثعابين تثير الرعب والجهات المختصة تحذر.. هذا هو وقت خروجها!!

قال نايف المالكي المهتم بدراسة الثعابين في السعودية للعربية.نت: “ظهور الثعابين وأعدادها خلال هذه الفترات يتزامن مع الموسم الذي تغادر فيه بعد سبات الثعابين الشتوي المعروف. كما أدى ظهور الإنسان ، المصحوب بارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق الساحلية والجنوبية الغربية ، إلى زيادة الحرارة في باطن الأرض ، مما دفع الزواحف والحشرات للخروج لاستئناف دورها في الطبيعة ، والتي سعت إلى تناول الطعام بطريقة جشعة ، لأنها تصوم. لفترة من الوقت في الشتاء ، يكون خلالها نقص في الغذاء.

وأضاف: “حشود غفيرة تظهر في الطبيعة وفي الوديان ، وشهدت بعض مدن المملكة تدفق مياه الأمطار عبر الأودية مما تسبب في جرف الثعابين وإلقائها في بعض القرى والمزارع على ضفاف الوديان ، وتعتبر هذه الظاهرة طبيعية. ، لا مفاجأة.

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وحذر المالكي الجمهور من مخالطة الزواحف لكونها سامة وخطيرة جدا وناشد الاتصال بالجهات المختصة بهذا الشأن، كما نحذر الاقتراب من ضفاف الأودية في وقت جريان السيول لغرض الاستمتاع بالنظر، فالثعابين ملكة التخفي، فقد يقذفها السيل بالقرب منك.

وأكد أن الوقاية مطلوبة والمحافظة على المنازل نظيفه من الأشجار الملتصقة بأسوار المنزل، و إزالة الركام المرمي على الأرض وتقليم الحشائش وتقفيل تسريبات المياه، وأيضا مداخل الكيابل والجحور في فناء المنزل.

أنواع الثعابين في السعودية

وواصل حديثه: “الثعابين تنقسم إلى ثلاثة أقسام “سام جدًا ومتوسط السمية وغير سام” ويقدر عددها في السعودية بنحو 56 نوعا، وتنتشر هذه الثعابين على حسب التوزيع الجغرافي لكل نوع، فمنها ما يعيش في الصحاري الرملية مثل أم جنيب المقرنة السامة والصل الأسود السام، وأيضا الكوبرا الكذابة متوسطة السمية والثعبان الدساس غير السام، ومنها ما يعيش في السهول والأودية العشبية مثل أفعى الأهرم السامة وشبيه القط متوسط السمية والأرقم غير السام، ومنها مايكون في الجبال وفي أوديتها الجارية بالمياه مثل الكوبرا العربية السامة والأسود الخبيث السام والأفعى النفاثة السامة والأنيق غير السام والصخري غير السام وغيرها من أنواع الثعابين”.