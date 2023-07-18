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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: الموارد البشرية تعلن عن صرف 3000 ريال لكل مواطن سعودي يسجل بهذه المنصة.. تعرف على الشروط

تحرص وزارة الموارد البشرية السعودي دائما على تقديم عدد من برامج الدعم المالي التي تقدم الدعم لجميع الفئات في السعودية، ومن أبرز هذه البرامج هو برنامج هدف، الذي يتضمن تقديم دعم مالي بشكل شهري عبارة عن صرف 3000 ريال سعودي بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، والآن من خلال هذا المقال نوضح تفاصيل ما أعلنت عنه الوزارة.

صرف 3000 ريال عند التسجيل في هدف

أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار هام، عن صرف دعم مالي جديد يقدم لأصحاب المهن الحرة، وبشكل خاص فئة العاملين في توصيل الطلبات بالقطاعات الخاصة بالسعودية، وذلك من خلال برنامج هدف، ويستهدف هذا الدعم تقديم 3000 ريال سعودي فور التسجيل من قبل الفئات المستفيدة.

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وجاء هذا الدعم بناء على التعاون ما بين وزارة الموارد البشرية السعودية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بجانب مشاركة شركة عمل المستقبل.

المستفيدين من دعم برنامج هدف 3000 ريال

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أن الفئات المستفيدة من الدعم المقدم من برنامج هدف هم فئة توصيل الطلبات من المواطنين وذلك في جميع التطبيقات، ليكون ذلك بناء على عدد من الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ومن المقرر أن يتم استمرار صرف هذا الدعم لمدة 24 شهر من تاريخ انطلاق هذه المبادرة.

شروط الحصول على دعم هدف 3000 ريال

حددت وزارة الموارد البشرية السعودية عددٍ من الشروط للحصول على دعم مبادرة برنامج هدف للحصول على 3000 ريال سعودي، وهي الشروط التي تتمثل فيما يلي: