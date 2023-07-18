شكرا لقرائتكم خبر عن سعر كيا سبورتاج 2023 جديدة في السعودية لدى الوكيل كيا الجبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر كيا سبورتاج 2023 جديدة في السعودية لدى الوكيل كيا الجبر 2023/07/18 الساعة 09:05 مساءً (جهينةيمن) نحن نتحدث عن الجيل الخامس والجديد بالكامل من سيارات سبورتاج الكروس أوفر SUV الكورية التي تنافس كلاً من ؛ فوكس فاجن تيجوان ، و نيسان اكس تريل ، و جيب كومباس ، و ميتسوبيشي اكليبس كروس ، و فورد اسكيب ، و شفروليه اكوينوكس ، و هوندا CR V ، و تويوتا RAV4 . اقراء ايضاً : أسعار سيارات كيا سبورتاج جديدة لدى كيا الجبر : محركات كيا سبورتاج 2023 : الأبعاد الخارجي لـ سيارة كيا سبورتاج جديدة : .

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